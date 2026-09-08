Arca Çorum FK’lı futbolculardan Ramadani’nin Arnavutluk Milli Takımı’na davet edilmesinden sonra Ermin Mahmic ve Andrei Borza da ülkelerinin A Milli Takımlarına çağrıldı. İki futbolcu milli formayla birbirine rakip oldu.

21 yaşındaki Bosnalı 10 numara Ermin Mahmic, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi maçları için milli takıma davet edildi. Polonya, Romanya ve İsveç’le birlikte 4. grupta yer alan Bosna Hersek, 25 Eylül’de Polonya ve 28 Eylül’de Romanya ile deplasmanda, 2 Ekim’de İsveç, 5 Ekim’de de Polonya ile sahasında karşılaşacak.

Ermin Mahmic, milli formayla çıktığı 5 maçta 112 dakika süre alırken, son Dünya Kupası’nda 3 maçta sadece 66 dakika oynamasına rağmen İsviçre ve Katar’a olmak üzere 2 gol attı.

21 yaşındaki sol bek Andrei Borza da Romanya milli takımına çağrıldı. Bosna Hersek ile aynı grupta yer alan Romanya, 25 Eylül’de İsveç, 28 Eylül’de Bosna Hersek, 2 Ekim’de Polonya, 5 Ekim’de ise İsveç’le karşılaşacak.

Andrei Borza, Romanya A Milli Takımı ile son Dünya Kupası’nda Gürcistan ve Galler maçlarında 45’şer dakika forma giydi.