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Bosnalı yıldız Eyüp’ü de boş geçmedi

Ayak boyu kategorisinde er meydanına çıkan ve yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren Samet Aslan, şampiyonluk şansını kaybettikten sonra çıktığı üçüncülük müsabakasını kazanarak dev organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programı gereğince Antalya-Elmalı’da düzenlenen CW Enerji Yağlı Güreş Ligi 8.Etabı Antalya 674.Elmalı Güreşleri tamamlandı. İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Samet Aslan derece yaptı.

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