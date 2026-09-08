Football Insider’ın haberine göre Celtic, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turunda Avusturya’nın Lask Linz takımını ilk maçı 3-0 yenmesine rağmen rövanşta aldığı 5-1’lik mağlubiyet sonucu Devler Liginden elenirken, yaşanan gelir kaybı nedeniyle Mahmic transferi askıya alındı. Bu süreçte Arca Çorum FK Mahmic transferini 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bitirdi ve 21 yaşındaki milli oyuncuyu kadrosuna kattı.

Çorum FK formasıyla ilk golünü 6-2 kaybedilen Beşiktaş maçında atan Ermin Mahmic, kırmızı siyahlıların Eyüpspor'u 3-0 yenerek Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldığı maçta da fileleri sarstı. Bu karşılaşmada sadece 24 dakika süre alan 3'ü kaleyi bulan 4 şut çekerken, rakip ceza sahasında 4 kez topla buluştu.

Haber detayında, Mahmic’in potansiyelini sergilemeye devam etmesi halinde bir gün en az 20 milyon sterlin değerine ulaşacağı yorumu yapıldı ve “Celtic'in Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığı, sadece turnuvaya katılmamaları nedeniyle milyonlarca sterline mal olmakla kalmadı, aynı zamanda birkaç yıl içinde büyük bir yıldız olacağı açıkça görülen bir oyuncuyu da transfer edememelerine yol açtı” ifadelerine yer verildi.

