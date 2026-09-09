Nuri Asan Tesislerinde yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalçın Kayan, Çorum FK'nın iyi bir takım olduğunu belirtirken, “Çorum’un maçlarını izledim ve hocaları da eskiden çalıştığım Arda Turan’ın yardımcısıydı. Oynatmaya çalışan bir teknik direktör. İyi de performans veriyorlar. Biz evimizde oynayacağız. Son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık. Kocaelispor maçında iyi oynayıp, iyi bir skor elde edemedik. İstemediğimiz bir sonuç elde ettik. Evimizdeki Çorum FK maçında iyi oynayıp, kötü gidişi düzeltmek istiyoruz.

Çorum FK maçına 3 puan için çıkacağız. İç sahadaki ilk maç Göztepe maçı talihsiz bir şekilde 3-3 bitti. İkinci maç Fenerbahçe maçında istediğimiz sonucu elde edemedik. Bu maç ise tekrardan iyi performans verip, 3 puanı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.