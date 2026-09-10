Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Lütfican Arduç, 3.Lig 3.Grup’ta Kayseri temsilcisi Açıkalın Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ile Yeni Mersin İdmanyurdu arasında oynanacak 2.hafta maçında dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Cumartesi günü, Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha’da oynanacak maçta Ankara bölgesi hakemlerinden Özgür Demokrat Güneş düdük çalacak. Saat 15.30’da başlayacak maçta Güneş’in yardımcılıklarını ise Düzce bölgesinden Muhammet Can Gündoğdu ile Ankara bölgesinden Yunus Yalçın yapacak.

Lütfican Arduç hakemlik kariyerinde ilk kez bir profesyonel lig maçında görev yapacak.