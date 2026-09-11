2026-2027 Amatör Futbol Sezonunda düzenlenecek 1.Amatör Küme Futbol Ligi’nin fikstürü açıklandı.
Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın yaptığı açıklamaya göre, 2 grupta 11 takımın mücadele edeceği 1.Küme’de grup maçları tek devreli lig statüsüne göre oynanacak. Maçlar sonunda gruplarını ilk 2’de bitiren takımlar Süper Amatör Lig’e yükselecek. Ligden düşme ise olmayacak.
Gruplarda ilk hafta maçları 4 Ekim Pazar günü oynanacak olup sezonun ilk yarısı 1 Kasım’daki 5.hafta maçlarıyla birlikte tamamlanacak.
15 Kasım’da başlayacak ikinci yarının son maçları ise 13 Aralık’ta oynanacak.
Muhabir: Haber Merkezi