Tarihinde ilk kez yer aldığı Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’ndeki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta evinde Eyüpspor’u 3-0 gibi net bir skorla yenerek alan Arca Çorum FK, 5.hafta maçında bugün Samsunspor’a konuk olacak. Çorum temsilcisinde hedef mutlak galibiyet.

Eyüpspor galibiyetiyle morallenen Arca Çorum FK, hafta başından beri zorlu maça galibiyet parolasıyla hazırlandı. Kırmızı-siyahlı takımda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları geçen Ahmet Ildız ve Emircan Gürlük takıma birlikte çalıştı. Çorum temsilcisi, Samsunspor’u da yenerek Süper Lig’deki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

Sakat ve cezalı oyuncusu bir hayli fazla olan ve bu yüzden geçen hafta Kocaelispor’a deplasmanda 1-0 yenildiği maça 17 futbolcuyla giden Samsunspor cephesinde ise hedef mutlak puan. Sakat oyuncuların bir kısmının Çorum FK maçında sahalara döneceği belirtilirken, geçen sezondan 1 maçlık kırmızı kart cezası kalan İskoç ön libero Elliot Watt takımdaki yerini alamayacak.

4’er puanlı iki takım arasında bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak maçta Çanakkale bölgesi üst klasman hakemlerinden Ali Şansalan düdük çalacak. Saat 17.00’de başlayacak Orta Karadeniz derbisinde Ali Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Adana bölgesinden Murat Temel ile İzmir bölgesinden Ali Can Alp yapacak. Aydın bölgesinden Kaan Kara da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Çorum FK 12 Eylül’de

ikinci kez puan maçında

(SEVİNÇ FOTOSU)

Arca Çorum FK bugünkü Samsunspor maçıyla birlikte ikinci kez 12 Eylül’de resmi maç oynayacak. Çorum temsilcisi, 2021 yılının 12 Eylül gününde Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşe ile oynadığı 2.Lig Kırmızı Grup 2.hafta maçını 4-0 kazanmıştı.

Samsunspor ise 12 Eylül gününde 8 maça çıktı. Kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alırken, attıkları 9 gole karşılık 13 gol yediler.

Karadeniz ekibi, 1965’te Konyaspor’u () 1-0, 1999’da Adanaspor’u 2-1, 2021’de ise Keçiörengücü’nü 2-0 yenerken, 1971’te Ankaragücü (D) ile 1-1, 1982’de de Trabzonspor’la 0-0 berabere kaldı.

Samsunspor, 1993’te Trabzonspor’a (D) 4-0, 1998’de Gençlerbirliği’ne 4-2, 2004’te ise Galatasaray’a (D) 3-1 yenildi.