Yeni sezonda Çorum’u Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde (PGL) temsil edecek olan Mimar Sinanspor’da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarını Çorum’da sürdüren Yeşil-Siyahlılar, bir yandan da oynadığı hazırlık maçlarıyla kadrosunu ve oyuncularını yeni sezona hazırlıyor.

Daha önce üç hazırlık karşılaşmasına çıkan Mimar Sinanspor, dördüncü hazırlık maçında Kastamonu’nun PGL temsilcisi Cidespor ile karşı karşıya geldi. Kastamonu Şehir Stadı’nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Çorum temsilcisi, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı.

Mimar Sinanspor, karşılaşmanın 10. dakikasında Fatih Serkan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra da üstün oyununu sürdüren Yeşil-Siyahlılar, rakibine fazla fırsat vermedi ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da ilk 11’lerinin tamamına yakınını değiştirirken, bu değişikliklerin ardından ev sahibi Cidespor oyuna daha fazla ortak oldu. Son bölüme 1-0’lık üstünlükle giren Mimar Sinanspor, 80. dakikada Serhat’ın golüne engel olamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

HAZIRLIK MAÇLARINDA 1 GALİBİYET

Mimar Sinanspor, yeni sezon öncesinde oynadığı dört hazırlık maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı.

Yeşil-Siyahlılar daha önce Tokat Belediyespor’a 1-0, Yozgat Bozokspor’a 2-1 mağlup olurken, Merzifonspor’u ise 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı.