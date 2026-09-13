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Çok çalışan ve yorulan Cengiz, 68.dakikada yerini Mahmic’e bıraktı.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Cengiz, 10.dakikada köşe vuruşu organizasyonu sonucu ceza yayının sağ çaprazından attığı mükemmel golle takımını 2-1 üstün duruma taşırken, kırmızı-siyahlı formayla da ilk golünü kaydetti. 15.dakikada da Diomande’nin pasında buluştuğu topu ceza yayının içinden bir vuruşla ağlara göndererek farkı ikiye çıkarttı.

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