İl temsilcisi ve aynı zamanda antrenör Samet Türe’nin yaptığı açıklamaya göre, Yağız Gözübüyük ümitler 52 kiloda, Hamza Alpman gençler 68 kiloda, Umut Kağan Kaymak ise gençler 76 kiloda Türkiye adına madalya mücadelesi verecek.

Karate sporunun Türkiye genelinde hızla yayıldığına dikkat çeken Samet Türe, “Çorum bu yükselişin merkezlerinden biri haline geldi. Çorum Belediye Spor Kulübü’nün başarı odaklı çalışmaları ve genç yeteneklere verdiği önem sayesinde, karate branşı kentte hak ettiği ilgiyi görmeye başladı” dedi.