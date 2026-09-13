Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Minikler Bölge Takım Şampiyonası 11-12 Eylül tarihleri arasında Sinop’ta yapıldı. Erkeklerde 26, kadınlarda ise 14 takımın mücadele ettiği şampiyonada Zeynep Ela Çelik, Sevde Sezgin ve Asya Irmak’tan oluşan Çorum Belediyespor kız takımı bölge ikincisi olurken, Hüseyin Eren Yılmaz, Ahmet Aziz Yetim, Ayaz Kanak ve Yasir Kayra Aşgın’lı Çorum Belediyespor A erkek takımı ise bölge üçüncüsü olmayı başardı.

Ayrıca, Muhammed Eymen Solak, Kerem Urhan, Atlas Irmak ve Mustafa Yağız Özçelik’li oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum Belediyespor B erkek takımı ise Türkiye dördüncüsü oldu.

Çorum Belediyespor’un kız ve erkek minik takımı elde ettiği bu başarı ile Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandılar.