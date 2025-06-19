Çorum Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek olan "Çorum Yaz Okulları" için paydaş kurumların katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.

Çorum Belediyesi, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan “Çorum Yaz Okulları” programı için istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Spor Şube Müdürleri ile Belediye Birim Amirleri katıldı.

Toplantıda, yaz aylarında çocukların ve gençlerin verimli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla planlanan etkinlikler, kurslar ve faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak hedefler doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi konularında görüş birliğine varıldı.

Çorum Yaz Okulları’nın; sportif faaliyetlerden dini eğitime, sosyal gelişimden akademik destek programlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunması hedefleniyor. Programa ilişkin detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.