Tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hayata gözlerini yuman ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’nın anneannesi Şazimet Kambur’un cenazesi bugün Akşemseddin Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF yöneticileri, aile yakınları ve dostları katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet başta ASKF Başkanı Ferhat Arıcı olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.