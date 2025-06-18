4-6 Temmuz tarihlerinde, Edirne-Sarayiçi’nde 644’üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde kol bağlayacak 40 başpehlivan belli oldu.

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde geçen yıl ilk 32'de yer alan başpehlivanlar, Kırkpınar'a doğrudan katılacak. Yağlı Güreş Ligi'nin bu yılki 3. etabı Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri sonrası oluşan puan durumuna göre Kırkpınar'a katılacak "ilave 8 başpehlivan" belli oldu.

ERYÜCEL AVANTAJI KORUYAMADI

Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde ilave 8 başpehlivan arasında bulunan Çorumlu güreşçi Bekir Eryücel, ilk 8’deki yerini koruyamadı ve Kırkpınar’da kol bağlayacak 40 başpehlivan arasına giremedi.

Abdullah Güngör (10 puan), Rıza Yıldırım (8 puan), Hamza Köseoğlu (8 puan), Turan Balaban (7 puan), Tolga Turan (7 puan), Onur Balcı (6 puan), Salih Erinç (6 puan) ve Ali Güngör Ekin (6 puan), isimlerini Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri listesine yazdırdı.

KARAMAN VE ÖZKAYA

Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde bu yıl da Çorumlu Ünal Karaman ve Mustafa Doğan Özkaya başpehlivanlık için güreşecek. Karaman ve Özkaya, Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı ve Nedim Gürel ile birlikte 3.torbada yer alacak.

ZEYBEK ALTIN KAMER İÇİN GÜREŞECEK

Öte yandan, Kırkpınar'da son iki yılın şampiyonu Yusuf Can Zeybek, bu yıl da birinciliği elde etmesi durumunda ebedi altın kemerin sahibi olacak. En son efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı, 1997’de Kırkpınar’ın nişanesi altın kemerin ebedi sahibi olmayı başarmıştı.