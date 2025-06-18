Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki üçüncü sezonuna hazırlanan Arca Çorum FK’nın transfer listesindeki oyuncular netleşmeye başladı. Listenin ilk sıralarında yer alan oyunculardan birinin de Keçiörengücülü Francis Ezeh olduğu bilgisine ulaşıldı.

12 Eylül 1997 Ogboko-Nijerya doğumlu olan Ezeh, biten sezonun devre arasında Sırbistan Süper Ligi takımlarından Zelez Pancevo takımından geldiği Keçiörengücü’nde müthiş bir ikinci yarı geçirdi. Eflatun-beyazlı takımla 17 lig maçına çıkan ve 1.145 dakika sahada kalan Ezeh 6 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Ezeh, Türkiye’de geçtiğimiz sezonlarda Balıkesirspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor ve Eyüpspor’da da oynadı.

28 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Francis Ezeh’in Keçiörengücü ile 30 Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Nijeryalı kanat oyuncusu Francis Ezeh, 16 Mart’ta Arca Çorum FK’la oynadıkları maçta 90 dakika görev yaptı.