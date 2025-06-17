Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 2025-2026 futbol sezonu hakem, yardımcı hakem ve gözlemci klasmanı belirlemelerine yönelik Ankara’da düzenlenen Bölgesel Terfi Kursu’na Çorum’dan 7 hakem, 2 gözlemci katıldı.

Terfi kurslarına bölgesel gözlemcilik için Mahmut Selçuk ve Durmuş Buyruk, bölgesel aday hakemliği için Serhat Doğan, bölgesel yardımcı hakemlik için Erdal Uncuer, Ebubekir Kılcı ve Özkan Dağ, kadın bölgesel hakemliği için de Bahar Çakıcı, Nezgidar Abukan ve Edanur Delkeleş katıldı.

Kurs sonucu önümüzdeki günlerde açıklanacak olup, bölgesel klasmana yükselen hakem ve gözlemciler belli olacak.