Çorum’da kamp çalışmalarını sürdüren Paralimpik Yüzme Milli Takımı sporcuları, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından makamında ağırlandı.

Milli takım kampına ev sahipliği yapan Çorum’da, özel sporcular Çorumlu milli antrenör Çetin Koçak önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Paralimpik yüzücüler ve teknik heyeti makamında ağırlayan Başkan Aşgın, sporcularla yakından ilgilenerek, 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları öncesinde başarı dileklerini iletti.

Sporun ve sporcuların her zaman yanında olduklarını belirten Aşgın, "Ay yıldızlı şanlı bayrağımızı tüm dünyada dalgalandırarak bizleri gururlandıran sporcu ve antrenörlerimize nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyor, sonsuz başarılar diliyorum” dedi.

Milli antrenör Çetin Koçak ise Çorum’da sağlanan destekten dolayı teşekkür ederek, sporcuların motivasyonlarının yüksek olduğunu ve hedeflerinin büyük olduğunu belirtti.