Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer akan Okullararası Yıldız Erkekler Futbol Yarı Final Grup Birinciliği Erzincan’da başladı. 8 takımın 2 grupta mücadelesine sahne olan yarı final grup birinciliğinde Çorum temsilcisi Yavruturna Ortaokulu A grubunda yer aldı. Dün ilk maçını Ülkü Sentetik Sahası’nda Samsun temsilcisi ile oynayan Yavruturna Ortaokulu sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Çorum temsilcisi ikinci maçında bugün aynı sahada saat 10.00’da Sivas temsilcisi ile oynayacak. Yavruturna Ortaokulu bu maçı da kaybetmesi durumunda finallere son maçlar öncesi veda edecek. 

Türkiye şampiyonası gibi il birinciliği Türkiye şampiyonası gibi il birinciliği

Editör: RIFAT KARA