Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer akan Okullararası Yıldız Erkekler Futbol Yarı Final Grup Birinciliği Erzincan’da başladı. 8 takımın 2 grupta mücadelesine sahne olan yarı final grup birinciliğinde Çorum temsilcisi Yavruturna Ortaokulu A grubunda yer aldı. Dün ilk maçını Ülkü Sentetik Sahası’nda Samsun temsilcisi ile oynayan Yavruturna Ortaokulu sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Çorum temsilcisi ikinci maçında bugün aynı sahada saat 10.00’da Sivas temsilcisi ile oynayacak. Yavruturna Ortaokulu bu maçı da kaybetmesi durumunda finallere son maçlar öncesi veda edecek.