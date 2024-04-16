Atatürk Spor Salonu’nda, küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) kategorilerinde düzenlenen il birinciliğinde, küçükler kategorisinde 109 kız, 101 erkek, yıldızlar kategorisinde 100 kız, 45 erkek, liseli gençler kategorisinde ise 33 kız, 6 erkek mücadele ediyor. Müsabakalara sporcular kadar velilerin de ilgi gösterdiği görüldü. Atatürk Spor Salonu tribünlerinin büyük bölümünün dolu olması dikkat çekti.

Sanda ve taolu düzenlenen il birinciliği bugün sona erecek. Dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalya verilecek.

Sıkletlerinde birinci olan sporcular, Mayıs ayında Sakarya’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazanacak.