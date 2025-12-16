Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 17.hafta maçında konuk olduğu Sivasspor’la 1-1 berabere kalarak önemli 1 puan almasına rağmen, altın değerinde 2 puan da kaybederek yarışta önemli bir yara daha aldı.

17 HAFTADA 22 PUAN KAYBETTİ

Ligin geride kalan 17 haftalık periyodunda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi alırken, attığı 26 gole karşılık 19 gol yedi. Kırmızı-siyahlı takım, 17 maçın karşılığı olan 51 puanın 29’unu alarak haftayı zirvenin 6 puan gerisinde 5.sırada kapatırken, tam 22 puan kaybetti.

EVDEKİ KAYIP 6 PUAN

Arca Çorum FK, 29 puanın 18’ini sahasında oynadığı maçlarda toplarken, 3 beraberlik sonucu sadece 6 puan kaybetti. Evdeki 8 maçın 5’ini kazanan Arca Çorum FK, Vanspor’la 0-0, Serikspor’la 1-1, Boluspor’la da 0-0 berabere kaldı.

DEPLASMANDA BÜYÜK KAYIP

En son geçtiğimiz hafta Sivasspor’la 1-1 berabere kalan Arca Çorum FK, en büyük yarayı deplasmanda aldı. Kırmızı-siyahlılar 9 deplasman maçında 3 galibiyet alan Arca Çorum FK, Adana Demirspor’u 3-0, Keçiörengücü’nü 2-1, Hatayspor’u 4-1 yenerken, İstanbulspor ve Esenler Erokspor’a 3-1, Bandırmaspor’a 1-0, Bodrum FK’ya ise 4-0 yenilerek bu deplasmanlardan puansız döndü. Ümraniyespor’dan sonra Sivasspor’la da 1-1 berabere kalan Arca Çorum FK böylece 9 deplasmanın karşılığı olan 27 puanın sadece 11’ini hanesine yazdırırken, tam 22 puan kaybetti.

Arca Çorum FK, ilk yarının son deplasmanında 28 Aralık Pazar günü Erzurumspor’la karşılaşacak.