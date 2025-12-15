Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlar sonunda Ada Koleji şampiyon olmayı başarırken, TED Koleji ikinci, Başöğretmen Anadolu Lisesi üçüncü, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi dördüncü olmayı başardı.
Son maçların ardından kupa töreni düzenlendi. Törene, Ada Koleji Okul Müdürü Serkan Kırış, Başöğretmen Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Ünlü, Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık, Atatürk Spor Salonu Amiri Bülent Kaçmaz katıldı.
Dereceye giren okullara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Muhabir: RIFAT KARA