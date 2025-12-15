Arca Çorum FK’nın 21 Aralık Pazar günü, 18.hafta maçında konuk edeceği Sakaryaspor’da, kalıcı transfer yasağına neden olacak borçların bir kısmının ödendiği belirtildi.

Sakarya basınından alınan bilgilere göre, futbolculardan Jakub Szuski, Umechi Akuazaoku, Gael Kakuta ve Lukasz Zwolinski, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’ne (FİFA), Burak Altıparmak, Sadık Çiftpınar, Burak Çoban ve Göktuğ Baytekin’in ise alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundular. Yaklaşık 50 milyon lirayı bulan ve dün itibariyle yapılması gereken ödemelerin büyük bir bölümünün gerçekleştirildiği kaydedildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın devreye girdiği ve yabancı oyuncuların alacaklarının ödendiği, yerli oyuncuların alacaklarının ise kısa süre içerisinde ödeneceği belirtildi.