Çorumlu milli sporcu Abdussamet Uğurlu, kariyerinin en büyük başarısına imza attı. Uğurlu, Kıtalar arası kemeri Türkiye’ye getirdi.

En son, geçtiğimiz ay Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde düzenlenen Dünya Kickboks Şampiyonası’nda, 57 kilo K-1 rules branşında üçüncü olarak bronz madalya kazanan Çorumlu sporcu Abdussamet Uğurlu bu kez Muay Thai (Tayland boksu) WBC Kıtalar arası Unvan Kemer müsabakasında ringe çıktı. Çin’in Hong Kong kentinde düzenlenen kemer müsabakalarına Türkiye’den katılan tek sporcu olan Abdussamet Uğurlu, 57 kilonun unvan kemer maçında Çinli sporcu So Tsz Hın Abıra ile karşılaştı. 5 raund üzerinden yapılan müsabakayı 5-0 gibi ezici bir üstünlükle kazanan Uğurlu, kemerin sahibi oldu.

Kariyerinin en büyük başarısına imza atan Abdussamet Uğurlu, tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını ifade ederken, “Çok mutluyum, çok gururluyum. Çok çalıştım ve emeklerimin ringdeki karşılığını aldım. Kulübüme, antrenörlerime, aileme, sponsorlarıma ve benim için dua eden, destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.