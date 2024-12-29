Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Şehit Polis Adem Tut Sokak’ta bulunan evde yalnız yaşayan Demirşeyh Köyü(nden gelme Bekir Gedik'ten komşuları uzun süre haber alamadı.

112'ye bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İçeri giren ekipler yaşlı adamı yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekipleri yaşlı adamın vefat ettiğini tespit etti.

Arif, Zeki, Ünal, Sıdıka ve Elmas kardeşlerin babası olan yaşlı adamın eşi Melek Gedik ise 16 aralık 2024 tarihinde vefat etmiş ve Demirşeyh Köyü’nde toprağa verilmişti.

Editör: Haber Merkezi