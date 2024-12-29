Sungurlu’da faaliyet gösteren Atalay Orman Ürünleri firması, “Pack Forest” markasıyla ilçeye ahşap palet ve ahşap ambalaj üretim tesisi kuruyor.

Atalay Orman Ürünleri firması Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Atalay, muhabirimize yaptığı açıklamada, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaatına başladıkları plastik boru imalatı yapacak olan fabrikanın hızla yükseldiğini belirterek, firma olarak diğer taraftan ilçede ahşap palet ve ahşap ambalaj üretim tesisi kurulumuna başladıklarını söyledi.

Çorum yolu üzerinde bulunan eski tekstil fabrikasında faaliyete geçirecekleri tesis için çalışmalara başladıklarını ifade eden Bekir Atalay, “5 bin m2 kapalı alanı bulunan eski tekstil fabrikasında gerekli güncellemeleri ve kurulumları yapıyoruz. Isıl işlem fırınımızın ve otomatik palet çakım hattımızın siparişini verdik. Ocak ayı itibarıyla imalata başlamayı planlıyoruz" dedi.

Öncelikli olarak günlük 1000 adet palet üretmeyi planladıklarını kaydeden Atalay, tesiste paletin yanı sıra ahşap ev, veranda, kamelya, pergele, ahşap banklar gibi peyzaj ürünlerinin de üretimini yapacaklarını vurguladı.

Bekir Atalay, üretecekleri ahşap palet ve ambalajları yurt içi piyasanın yanı sıra yurt dışına ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Editör: HABER MERKEZİ