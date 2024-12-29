DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Sungurlu Barajı hakkında şu bilgileri verdi: “Barajımız var, o da Sungurlu Barajı’mız. Bu barajımızda sulama ve içme suyu maksatlı kil çekirdekli homojen dolgu tipinde inşa ediliyor. Çalışmalar burada devam ediyor. Yüzde 52’ye geldik. İnşallah önümüzdeki yıl bu barajı da tamamlayıp suyu tutmayı hedefliyoruz. Sulama faydası var demiştik.

Sulamanın yapım işi de yatırım programına girdi. Şu an iz ödenekte. İnşallah önümüzdeki yıl Strateji Bütçe Başkanlığı iz ödenekten çıkarırsa ihalesini yapıp inşaat faaliyetlerine önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz. Projeyi de tamamladığımızda hem Sungurlu ilçemizin içme suyunu karşılayacağız hem de 3374 hektarlık alanı da sulu tarıma kazandırmış olacağız.”

Editör: HABER MERKEZİ