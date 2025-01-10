Ahlatcı Çorum FK'nın İstanbulspor'la 13 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 19.hafta maçının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçta Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Yasin Kol düdük çalacak. Saat 17.00'de başlayacak maçta Yasin Kol'un yardımcılıklarını Diyarbakır bölgesinden Emre Doğu ve Kocaeli bölgesinden Cem Özbay yapacak. Yine Trabzon bölgesinden Murat Kasap da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

37 yaşındaki Yasin Kol, kariyerinde Ahlatcı Çorum FK'nın bugüne kadar 2 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip sahasında oynadığı bu maçlarda 2015-2016 sezonunda Gölcükspor'u 2-1 yenerken, 2016-2017 sezonunda da Anagold 24 Erzincanspor'la 1-1 berabere kaldı.

İSTANBUL, 10 MAÇTA

1 GALİBİYET ALABİLDİ

Yasin Kol, İstanbulspor'un ise 10 maçını yönetti. Sarı siyahlı ekip bu maçlardaki tek galibiyetini 2019-2020 Sezonunda, sahasında Eskişehirspor'u 1-0 yenerek alırken, 5 maçta beraberlikle. 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. (Hüseyin AŞKIN)

Editör: HABER MERKEZİ