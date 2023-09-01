“Ülkem her anlamda ve manada yanıyor. Haspam ise, ayna karşısında saçlarını tarıyor…”

Tam da bugünler için söylenmiş, ya da yakıştırılmış bir cümle…

Şu muhalefetin hal-i pir melali her şeyi özetliyor…

“Ülkem

Lime lime olmuş bir “sözde ittifak”…

Korkak, ürkek, pısırık kadrolar…

Bırakın sokağa çıkıp, halkı arkasına alıp hak aramayı…

Sokağa çıkan halkın arkasına saklanmayı yeğleyen bir partiler topluluğu…

Her birini alın, birbirine çarpın…

Sonuç sıfır…

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerden bu yana üç ay geçti…

Kaybın muhasebesini hala yapan yok…

Bana göre, AKP ve bileşenleri çok şanslı…

Çünkü böyle muhalefeti yıllarca arasalar bulamazlardı…

Geleceğin sosyologları, siyaset bilimcileri son 22 yılı incelediklerinde, AKP’nin hem şanslı ve hem de “ballı “ olduğunu analiz edeceklerdir muhakkak..

Hele sayın Erdoğan’ın son hamlesini, yani korku filmlerini dahi gölgede bırakacak düzeydeki “asılsız ve akıl dışı” iddialarına karşı, muhalif partilerin nasıl ışığa yakalanmış fareler gibi korkarak kaçtıklarını kim unutabilir ki?

Esasa gelelim…

CHP ve ortaklarının korkmaları bir yana…

Son anda Yeniden Refah partisi lideri Fatih Erbakan’ı Millet İttifak’ına ikna edememeleri…

Basiret bağlanması filan değil…

Tam bir öngörüsüzlük…

Erdoğan’a 5 yıl daha kazandıracak olan kişinin rahmetli Erbakan Hocanın oğlunun kurduğu Yeniden Refah Partisinin aldığı oylar ve bunu sağlayanın Fatih Erbakan olduğunu kim, nasıl inkar edilebilir.?

Bırakın Hüdapar zırvasını…

Sadece Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tek galibi oldu.

Topladığı 2.5 oy oranıyla Bay Kemal’in CHP’sini ve 5 ortağını yerle yeksan ettiğini kim unutabilir ki?

Bırakın geride kalanları…

Bırakın Zafer Partisi liderini…

Bırakın Memleket Partisinin genel başkanını.

Bırakın Sinan Ogan’ları…

Yani…

Bırakın palavra ve mavraları…

Bu ülkede CHP ve “sözde ortak” partileri gibi “muhalefet” olduktan sonra AKP lideri Erdoğan ve kadroları daha çok başarılara imza atarlar.

Muhalefet partileri ve başta CHP olmak üzere tüm muhalefet cephesi, sayın Erdoğan ve kadroları için büyük şans…

Böyle muhalefete böyle sonuç…

Böyle başa böyle tıraş…