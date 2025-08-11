Çorum’un tanınan ve sevilen simalarından Çorum Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği - ÇORAD kurucusu Kısmet Çay Ocağı sahibi Yaşar Dinç bir süredir tedavi görmekte olduğu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. Güler yüzü ve samimiyetiyle tanınan bir isim olarak hafızalarda yer edinen “Çorum’un Yaşar abisi” olarak anılan Yaşar Dinç’in vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Yine Çorum’un tanınan iş insanlarından, Heri Lojistik’in sahibi Ahmet Ankara da hayatını kaybetti. Yaşar Dinç ve Ahmet Ankara’nın cenazesi Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Akşemsettin Cami Din görevlisi Zeki Akbatu’nın kıldırdığı cenaze namazına Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Hak-İş İl Temsilcisi Mustafa Köroğlu başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumlara Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

