Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar ve dikkatsizce yapılan bazı davranışlar, orman yangınları riskini önemli ölçüde artırıyor. Bu kapsamda Çorum Valiliği, vatandaşlara uyarıda bulunarak “Yeşil Vatan”ı hep birlikte koruyalım çağrısı yaptı.

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmaması, izmarit atılmaması, anız ve çöp yakılmaması gerektiği özellikle vurgulandı. Küçük bir kıvılcımın bile büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekilen uyarıda, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi istendi.

Yeşil Vatan için 4 önemli uyarı yayınlayan Çorum Valiliği, ateş yakma, izmarit atma, anız yakma, çöp atma başlıkları adı altında uyarıda bulundu. Doğal güzelliklerin korunması ve ormanların geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınabilmesi için bu dört basit kurala uyulmasının hayati önem taşıdığı belirtildi.

Orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerin ancak toplumsal duyarlılıkla etkili olabileceğini belirten yetkililer, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görülmesi durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne hızlıca bilgi vermeleri gerektiğini hatırlattı.

“Unutmayalım, ormanlar sadece ağaçlardan değil, gelecekten ibarettir” görüşüne de yer verildi.

