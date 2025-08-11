İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 6 ay süreyle geçici olarak istihdam edileceği duyurulan 460 personelin alımı ile ilgili başvurular başladı.

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşların 15 Ağustos Cuma günü saat 23.59’a kadar İŞKUR İl Müdürlüğü ALO-170 iletişim hattı üzerinden, İŞKUR Mobil uygulamasından ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden başvurularını yapabileceği dile getirildi.

Buna göre 7 Ağustos tarihinde imzalanan protokole göre belirlenecek 460 kişi 1 Eylül 2025 günü işe başlayacak ve 28 Şubat 2026 tarihinde TYP sona erecek. Katılımcılar haftada 5 gün çalışacak olup tatil günleri Cumartesi ve Pazar olacak.

Geçerli başvurular içinden katılımcılar noter tarafından 21 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 09.30’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılacak olan kura çekimi ile belirlenirken, sonuç listeleri de aynı gün İŞKUR İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.

18 yaşını tamamlamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, yaşlılık ve malullük aylığı almayan, başvuru ve başlama tarihi ile program devamı süresince sigortalı olmayan, son bir yılda Milli Eğitim ve bağlı kuruluş çalışanı olmayan, açık lise ve açık öğretim hariç öğrenci olmayan kişilerin başvuracağı geçici personellerin il merkezi ve ilçelere göre dağılımı ise şu şekilde: “Çorum merkez 280 kişi, Alaca 25 kişi, Bayat 16 kişi, Boğazkale 5 kişi, Dodurga 6 kişi, İskilip 25 kişi, Kargı 10 kişi, Laçin 5 kişi, Mecitözü 10 kişi, Oğuzlar 6 kişi, Ortaköy 6 kişi, Osmancık 30 kişi, Sungurlu 30 kişi ve Uğurludağ 6 kişi”

Muhabir: Haber Merkezi