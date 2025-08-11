Milyonlarca kişi düşük faizli kredi kullanmak için beklemeye geçti. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında bankalar faizleri birer birer indiriyor.

Özel bankalar nezdinde başlayan ihtiyaç kredi faiz indirimleriyle birlikte belli limitler dahilinde faizler yüzde 1.99'a kadar geriledi.

Yüzde 1.99 oranında faizle kullanılan ihtiyaç kredisinin 12 ay vadede aylık taksitleri 9 bin 800 lira seviyesinde gerçekleşiyor.

HANGİ BANKALAR NE KADAR FAİZLE KREDİ VERİYOR?

TEB yüzde 1.99 faiz oranıyla 3-12 ay vade aralığında 100 bin liraya kadar kredi veriyor ve aylık ödemesi 9 bin 800 lira seviyelerinde gerçekleşiyor.

Akbank 12 ay vadeli yüzde 2.09 faizle 100 bin lira kredi veriyor ve aylık ödemesi 9 bin 877 lira oluyor.

Garanti BBVA 125 bin lirayı 25 ay taksitle yüzde 2.59 faiz oranıyla veriyor ve aylık ödemesi 7 bin 475 lira seviyesinde gerçekleşiyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİLER DE VAR

Bankalar müşteri çekmek için sembolik rakamlarla kısa vadeli ve faizsiz krediler vererek portföyünü genişletiyor.

Denizbank 90 bin liraya kadar 3 ay vadeli, QNB 3 ay vadeli 85 bin lira, Enpara 90 bin liraya kadar 6 ay vadeli, Türkiye İş Bankası 55 bin liraya kadar 3 ay vadeli, Türkiye Finans 75 bin liraya kadar 3 ay vadeli, Albaraka Türk 85 bin liraya kadar 6 ay vadeli kredi sunuyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı duyurusunda kredi tutarı 125 bin Türk Lirası ve altında olan krediler için otuz altı ay, kredi tutarı 125 bin Türk Lirasının üzerinde olup 250 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay, kredi tutarı 250 bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay vade belirledi.