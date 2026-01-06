Karayollarındaki araçlar için zorunlu olan muayene ücretlerinin 2026'da ne kadar olacağı netleşti.

2026 yılı için belirlenen yüzde 25.49 şeklindeki yeniden değerleme oranı muayene ücretlerinin artışında da etkili oldu.

Buna göre, traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisikletler için yeni yılda muayene ücreti bin 674 TL olacak.

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar için de 2026'da 3 bin 288 TL muayene ücreti ödenecek.

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker grubunda ise muayene ücreti 4 bin 446 TL olacak.

TÜM ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU

Araçların muayenesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesi gereğince zorunlu tutuluyor.

Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayene edilerek trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmamasının tespit edilmesini kapsıyor.

Otomobiller için ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene zorunlu tutuluyor.

Diğer motorlu araçlar için ise ilk bir yaş ve sonrası yılda bir kez muayene yapılması gerekiyor.