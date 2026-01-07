Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından nisan ayında başlatılacak Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) ile tüm altınlar 'bandrollü' şekilde satışa sunulacak. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kuyumcular, nakit kabul ederek altın satışı yapamayacak. Ödemeler yalnızca kredi kartı ve IBAN ile gerçekleştirilecek.

KUYUMCULARDA NAKİT DÖNEMİ BİTİYOR

KMTS'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte nisan ayından sonra kuyumcular, altın satışında nakit para kabul edemeyecek. Tüm altınların bandrollü olarak kayıt altına alınacağı sistemde ödemeler yalnızca banka kartı, kredi kartı ve IBAN'a para transferi üzerinden gerçekleştirilecek.

Yeni sistemle; 1 gramdan külçeye kadar altınlar üzerine lazerle işaretlenip Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) kapsamında takip edilecek. Yüzük, bilezik kolye gibi işlenmiş ürünler bu kapsamda olmayacak. Vatandaşlar yaklaşık 5 gram altına kadar nakit alışveriş yapabilecek. Nakit alışverişte 30 bin lira sınırı devam edecek. 5 gram sınırının üzerinde olan tam altın ve cumhuriyet altını artık kuyumculardan alınamayacak.

YARIM ALTINDAN FAZLA ALAMAYACAKSINIZ

3.5 gram altına denk gelen yarım altın 20 bin 806 liradan satılıyor. Bu da demek oluyor ki yarım altının üzerinde olan alışverişler bankalardan yapılacak.

UYGULAMA NİSAN AYINDA BAŞLAYACAK

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından nisan ayında başlatılacak Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) ile altınlar “bandrollü” şekilde satışa sunulacak. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte işlenmemiş altınlar sistem üzerinden takip edilecek. CNBC-e'nin Darphane’den edindiği bilgiye göre, 1 gramdan külçeye kadar işlenmemiş altınların üzerine lazerle işaret konulacak.

Sistemi üzerinden bu altınların üretim, satış aşamaları takip edilecek. Yüzük, bilezik, kolye gibi işlenen ürünler bu kapsamda olmayacak.