Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yayımlanan Yarpuz Edebiyat Dergisi ile Çorum Belediyesi tarafından çıkarılan Şehir Defteri Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi arasında “kardeşlik protokolü” imzalandı. İki şehir arasındaki dayanışmayı kültür ve edebiyat alanına taşıyan protokol, 38. Hitit Festivali kapsamında hayata geçirildi.

6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çorum’un Afşin ilçesine koordinatör il olarak görevlendirilmesiyle başlayan güçlü bağ, farklı alanlarda imzalanan kardeşlik anlaşmalarıyla pekişmeye devam ediyor. Daha önce Afşin ile Çorum’un kardeş şehir ilan edilmesinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları arasında da iş birlikleri kurulmuştu.

Bu kapsamda, “Edebiyat iyileştirir” anlayışıyla hazırlanan yeni protokol, Yarpuz Edebiyat Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Halil Demir ile Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Şehir Defteri Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Turhan Candan tarafından imza altına alındı. Candan’ın makamında gerçekleşen törene Afşin Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği (GÖNÜLDER), Afşin Halk Ozanları Derneği ve Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) yöneticileri ile üyeleri de katıldı.

Protokol programında konuşan Halil Demir, ziyaretin anlamlı bir iş birliğiyle taçlandırılmasını istediklerini belirterek, “İstedik ki Çorum ziyaretimiz kuru bir ziyaret olmasın, kardeşliğimizi pekiştirsin. ‘Edebiyat iyileştirir’ sözünden hareketle dergilerimiz arasında bu protokolü hayata geçirdik. Bugün bu kardeşliği ilan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ise Afşin ile Çorum arasındaki bağın sıradan bir kardeşlik olmadığını vurgulayarak, “Afşin ile aramızda bir gönül kardeşliği oluştu. Deprem sürecinde kurulan dayanışma, bizleri birbirimize daha da yakınlaştırdı. Afşin’i diğer kardeş şehirlerimizden ayrı bir yerde görüyoruz. Yarpuz ve Şehir Defteri dergilerinin kardeşliğini ilan etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol imzalanırken, taraflar karşılıklı olarak dergi hediye etti. İmzalanan kardeşlik protokolünün, iki şehir arasında kültür, sanat ve edebiyat alanında yeni iş birliklerinin önünü açması bekleniyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR