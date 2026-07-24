İSTİHDAM ORANI DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024 yılında yüzde 75 iken, bu oran 2025 yılında yüzde 73,9’a geriledi. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise yüzde 66,4’ten yüzde 65,7’ye düştü.

TIP İLK SIRADA

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler yüzde 95,5 ile tıp, yüzde 90,8 ile özel eğitim öğretmenliği, yüzde 89,9 ile havacılık elektrik ve elektroniği, yüzde 89,9 ile matematik mühendisliği ve yüzde 89,8 ile hemşirelik oldu. En düşük istihdama sahip bölümler arasında ise; yüzde 36, 6 ile deniz ulaştırma işletme mühendisliği gelirken onu sırasıyla gemi makineleri işletme mühendisliği, heykel, İslami ilimler, Fars dili ve edebiyatı takip etti.

İLK İŞ BULMA SÜRESİ 1 YILDAN FAZLA

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013’e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (yüzde 84,5), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 82,1), bilişim ve iletişim teknolojileri (%76,7), eğitim (yüzde 75,4) ile iş, yönetim ve hukuk (yüzde 74,1) oldu. Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi ise 14,2 ay olarak gerçekleşti. Lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı yüzde 56,7 oldu. Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ile kontrol ve otomasyon mühendisliği oldu.

ÇOCUK GELİŞİMİ SON SIRADA

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler; yüzde 92,6 ile polis meslek eğitimi, yüzde 87,4 ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı, yüzde 84,8 ile uçak teknolojisi, yüzde 83,9 ile kontrol ve otomasyon teknolojisi, yüzde 83,7 ile elektrik oldu. En az düşük istihdama sahip bölümler arasında ise ilk sırada yüzde 47,3 çocuk gelişimi olurken onu sırasıyla tıbbi ve aromatik bitkiler, giyim üretim teknolojisi, ilahiyat, geleneksel el sanatları izledi.

EN ÇOK UÇAK TEKNOLOJİSİ KAZANIYOR

Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 15,8 ay olarak hesaplandı. Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile marka iletişimi ile oldu.