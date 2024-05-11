Sungurlu-Ankara Karayolu’nda bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralının üzeri üşümemesi için vatandaşlarla örtüldü.

Sungurlu Organize Sanayi Kavşağı’nda bir otomobilin lastiğinin patlaması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje devrildi.

Kazada yaralanan 2 kişiden birinin üşüdüğünü gören çevredeki vatandaşlar haber verilen ambulans gelene kadar yaralının üzerini sımsıkı örterek üşümemesini sağladı. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.