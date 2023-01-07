Çorum merkez Tarhan Köyü’nde tek başına ikamet eden Kadir Kırcı’dan haber alamayan yeğeni, kontrol etmek amacıyla gittiği evde dayısını yerde hareketsiz yatarken buldu.

Durumun ihbarı üzerine belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kadir Kırcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından K.K.’nın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile otopsi yapılmak üzere Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. (Tugay GÖKTÜRK)