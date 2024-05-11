AK Parti İl Başkanı Murat Günay, anneler günü vesilesiyle şehitliği ziyaret ederek, şehit anneleriyle görüştü. Günay, annelerin dünyanın en değerli varlıkları olduğunu söyleyerek şehit anneleriyle tek tek ilgilenip sorunlarını dinledi.

Annelerin, sevgi, merhamet, şefkat ve fedakârlık timsali olduğunu söyleyen Murat Günay, “Yavrusunun bütün ihtiyaçlarını gözeten, ona hakikati öğreten annelerimiz, bizim başımızın tacı ve en değerli varlıklarımızdır. Biz de annelerimizin mutluluğunu artırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendileriyle ilgili bütün alanlarda azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Annelerimize sadece bir gün değil, her gün sevgi ve hürmet göstermeli ve onların bizim için ne kadar önemli olduklarını her zaman hissettirmemiz son derece önemlidir. Bütün annelere aile bireyleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlik içinde geçecek bir ömür temenni ediyor ve bu anlamlı günlerini can-ı gönülden kutluyorum” dedi.