Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum’da yapımı devam eden Polis Moral Eğitim Merkezi veya Bahçelievler Karakolu’na uçak kazasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin isminin verilmesini istedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakan Yardımcıları ve Bakanlık üst düzey bürokratlarının hazır bulunduğu İçişleri Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Türkiye'yi yasa boğan şehitlerimizden biri de Çorumluydu, Çorum'da yapımı devam eden Polis Moral Eğitim Merkezi veya Bahçelievler Polis Karakoluna şehidimiz Astsubay üstçavuş Burak İbbiği'nin isminin verilmesini talep ediyoruz. Şehidimizin isminin bu merkezden birinde yaşaması bir nebze olsun yüreklerimizi soğutacaktır” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Bakan Yerlikaya’ya Polis Moral Eğitim Merkezi ve Bahçelievler Polis Karakolu’nun bir an önce bitirilmesi için yeterli ödeneğin aktarılmasını beklediklerini de vurguladı.

Çorum İl Özel İdaresi tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na yapılan araç bağışlarını da gündeme getiren Mehmet Tahtasız, greyder yeterli değil, ödenek yok diyerek köy yollarını yapmayan İl Özel İdaresi’nin 23 milyon liralık araç bağışını sorguladı.

Tahtasız, şunları söyledi:

“Geçen ay Çorum İl Özel İdaresi İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına 23 milyon bağışta bulunarak 23 adet araç alınmasını kararlaştırdı. Bizim Meclis üyelerimiz ve biz de buna destek verdik. Lakin ‘Greyder yetersiz.’ diyerek, ‘Ödenek yok.’ diyerek köy yollarını yapamayan, köylerin su, kilit taşı gibi birçok sorunu çözemeyen Çorum İl Özel İdaresinin araç bağışlaması sizce doğru mudur?”

SORUŞTURMALAR SİYASİ

Çorum İl Özel İdaresi tarafından bazı firmalardan toplam 5 milyon TL tutarındaki yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin bedellerinin alınmamasıyla ilgili soruşturmayı da gündeme getiren Mehmet Tahtasız, soruşturmanın sonucunun Çorum kamuoyuyla paylaşılmasını beklediklerini ifade etti.

Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partili belediye ve belediye başkanlarına yönelik soruşturma ve tutuklamaların siyasi olduğunun da altını çizen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şöyle devam etti:

“AKP'li bir belediye Meclis kararıyla farklı tarihlerde dört ayrı imar değişikliği yaptı. Sonra belediyeye imar değişikliği yaptığı kişiler 1 minibüs, 1 golf aracı, 2 adet iş makinası ve 1 cenaze aracı hediye etti. Belediye Başkanı bunu da kameralar önünde ‘Şahsıma almadım ya, belediyemize bağış aldım.’ dedi; soruşturma başlattınız mı? Sayın Bakan, "metal yorgunluğu" diye belediye başkanlarınızı ağlayarak istifa ettirdiniz. Sayın Bülent Arınç'ın ‘Ankara'yı parsel parsel sattı.’ dediği Melih Gökçek için yüzlerce dosya Soylu döneminde Bakanlığınıza verildi. Bu konuda neden bir soruşturma başlatmıyorsunuz?”

Muhabir: Haber Merkezi