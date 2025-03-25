Ahlatcı, yaptığı açıklamada, bu çirkin saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın ailesine ve merhum annesine yapılan ahlaksızlığı lanetliyorum. Kamu düzenine kasteden, güvenlik güçlerine saldıran ve milletimizin kutsal değerlerine dil uzatanlar bilmelidir ki, bu tür provokasyonlar karşılıksız kalmayacaktır” dedi.

Bu tür saldırıların sadece faillerini değil, onları teşvik edenleri de sorumlu tuttuğunu vurgulayan Ahlatcı, “Kaos çıkarmaya çalışanlar şunu çok iyi bilsinler: Ahlaksızlığı yapanlar ve teşvik edenler, karşılarında bizleri ve milletin iradesini en kararlı ve tavizsiz şekilde bulacaklardır” ifadelerini kullandı.

Milletin değerlerine yönelik her türlü saldırıya karşı mücadele edeceklerini belirten Ahlatcı, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, toplumsal huzurun korunması gerektiğine dikkat çekti.

Editör: SELDA FINDIK