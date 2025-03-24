CHP İl Başkanı Solmaz, 23 Mart Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanı adayını belirleme amaçlı yapılan önseçimde parti üyesi olsun ya da olmasın vatandaşın sandığa akın ederek demokrasiye, hukuka, insan haklarına, adalete sahip çıktığını açıkladı.

Solmaz, “Çorum’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılan önseçime katılarak, iktidarın siyasi korkuları yüzünden haksız-hukuksuz bir şekilde tutuklattığı Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkan tüm halkımıza, sandığa gelerek oy kullanan veya gelmek isteyip de gelemeyen, gelip de yoğunluktan dolayı kullanamayan, seçimlerimize destek veren, göz-gönül katan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimlerde bizleri yalnız bırakmayan Genel Başkan Yardımcımız Aylin Nazlıaka’ya, Milletvekilimiz Mehmet Tahtasız’a, İl ve Merkez İlçe Örgütümüze, Gençlik ve Kadın Kollarımıza, İl Genel ve Belediye Meclisi Üyelerimize, tüm partililerimize, sivil toplum kuruluşlarına sonsuz teşekkür ediyor, millet iktidarının çok yakın olduğunu müjdeliyoruz” ifadesini kullandı.

Çorum’da vatandaşın sandıkları patlattığını, tarihi bir kalabalıkla, tarihi bir katılımla, büyük bir demokrasi şöleni altında seçimlerin yapıldığını bildiren Dinçer Solmaz, “Çorum halkı, büyük bir haksızlığa uğratılan Ekrem Başkanımıza sahip çıkmıştır. Halkımızı seçimlere, mitinglerimize katılımı bunun en canlı örneğidir. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz… Demokrasi kazanacak, hukuk kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak. Tüm halkımızı demokrasi mitinglerimize katılmaya, millet iktidarının bir an önce söz sahibi olmasına destek vermeye davet ediyorum. Hak-hukuk-adalet yerini bulana kadar mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi