Çorum Belediyesi, bir inşaat mühendisinin tutuklandığı usulsüzlük iddialarına ilişkin statik proje konusunda ortaya atılan ve performans analiz raporlarını içerdiği iddia edilen listelere itibar edilmemesini istedi.

Çorum Belediyesi’ne yapılan yapı ruhsatı talebinde statik proje hesap raporlarında program veri girişinde değişiklik yapıldığı, Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün dikkati sayesinde tespit edilmişti. Çorum Belediyesi tarafından konuyla ilgili bir inşaat mühendisi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Daha önce yapılıp bitirilen ve yapımı devam eden bazı bina projelerinin statiğinde oynama yapıldığı da iddia edildi. Çorum Belediyesi tarafından yapılan suç duyurusu ve iddialar üzerine konuyla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürerken, Çorum'daki çok sayıda binanın eksik beton ve demirle inşa edildiği iddia edildi. Çorum Belediyesi, yaptığı yazılı açıklama ile iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada paylaşılan listelerin gerçeği yansıtmayan bilgiler içerdiği belirtilerek, "Performans analiz raporlarının sonuçlandırılması için çalışmalar devam etmekte olup, bu süreç 2 Nisan 2025 tarihinde tamamlanacaktır. Ancak bazı mecralarda gerçeği yansıtmayan bilgiler içeren listeler paylaşılmakta ve kamuoyunda yanlış algılar oluşturulmaya çalışılmaktadır. Resmi kaynaklara dayanmayan bu tür bilgilere itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Çorum Belediyesi'nin resmi açıklamaları dışında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz" denildi.

Editör: Haber Merkezi