Çorum’un Osmancık ilçesinde sabırsızlıkla beklenen Osmancık 5. Etap 236 Konut TOKİ projesi için ihale süreci tamamlandı. İnşaat çalışmalarının çok kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Proje kapsamında modern, güvenli ve sosyal donatılarla donatılmış konutların yapımına başlanacak olması bölge halkı tarafından heyecanla karşılandı.

Projenin hayata geçmesi sürecinde birçok önemli ismin desteği bulunuyor. Projeye verdiği destek ve katkılardan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve süreci yakından takip eden Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’ya teşekkür edildi.

TOKİ tarafından yapılacak olan konutlarda, sosyal ve yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve otopark gibi birçok farklı sosyal donatıya da yer verilecek. Bu özellikleriyle proje, bölge halkının yaşam kalitesini artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Projenin ilçede yerel ekonomiye canlılık kazandırması ve istihdama önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Editör: Haber Merkezi