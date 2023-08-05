Daha yakın zamanda büroma gelmişti kadın.

-Boşanmak istiyorum avukat bey!

Bir daha da gözükmemişti.

Böyledir aile ilişkileri. Yaşananlar insanı kimi zaman süt köpüğü gibi taşırır. Kazanın altını biraz kısarsan, sütü karıştırırsan kabaran sütün köpüğü iner.

“Tekrar gelmediğine göre, öfkesi geçmiş, süt köpüğü gibi inmiş” diye düşündüm.

O da ne?

Kocası, ölmüş kadının!

Baş sağlığına giden bir arkadaşımdan dinledim. Çok üzgünmüş. “Evin direğiydi, başımızda duruyordu.” diyormuş.

Böyleyiz işte. Sağlıksız birlikteliklerde bile, birlikten ayrılan aranıyor. Gidişi mutlu etmiyor kalanları.

Yalnızlık kötü şey çünkü. Yalnızlık çekilmiyor.

Annem derdi ki: “Yalnızlık, kapıya konulacak şey değil.”

Yoksulluk da öyle.

Yalnızlık da yoksulluk da kapıya konulacak şey değil.

Cengiz Han, düşmanlarından kaçıp, bir ören yerinde, bir kale kuyusunda saklanmış. Düşmanlarının ayak sesleri bir yaklaşmış, bir uzaklaşmış. Günler geçmiş. O da ne? Kuyuda bir kurbağa! Onu izlerken yalnızlığını unutmuş. Kurbağa, sekseninci denemesinde kuyudan çıkmış. Cengiz Han, o kurbağayı örnek alarak Cengiz Han olmuş.

Enver Gökçe de öyle. İstanbul'da tabutluklara alınmış, hücrelere atılmış, onun yalnızlığını da bir örümcek almış götürmüş.

Ben de Hücre Fareleri romanımda anlattım fareleri. Hücrede beni yalnız bırakmadı hücre fareleri. Hiç de kötülükleri, zararları olmadı. Bir insanlar mı meraklı olan? Belki de "Bu adam da kim?" diye merak edip gelip gelip gittiler.

Bazen geç gelirlerdi. O zaman da ben merak ederdim onları.

“Ya gelmezlerse?”

Gelirlerdi.

Onlar gelince, yalnızlık çıkar giderdi hücreden.

Hücre Fareleri romanımla 2023 yılı Vedat Türkali ilk roman ödülü yarışması kategorisinde yarışmaya katıldım. Yarışmayı Atakum Belediyesi ile Edebiyat Nöbeti birlikte düzenliyor.

Jüri, Ağustos’ta 10 roman seçiyor, sonra Eylül’de 5'e indiriyor, sonra 1'e.

Şimdi ağustostayız. Hücre Fareleri ilk 10'un içinde.

Bundan sonrası törensel gelişmeler. 10 eser de birinci benim için.

Kötü sandığımız kötülük yapacaklarından korktuğumuz hücre fareleri, 40 yıl sonra bile olumlu anlamda yaşamımıza dokunuyor, renklendiriyor.

Yalnızlık, karanlığa benzer. Evdeki eş, kuyudaki kurbağa, hücrelerdeki örümcek, hücre fareleri gün ışığı gibidir.

Can şenliğidir.

Kötülük gelecekse, yine de insandan gelir.

3 Ağustos 2023