23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın koltuğunu kısa bir süreliğine İsmail Berat Terzi isimli öğrenciye bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kulüp başkanlığı görevini devralan İsmail Berat Terzi, ilk iş olarak Teknik Direktörümüz Tuncay Şanlı ve takım kaptanımız Ferhat Yazgan'dan MKE Ankaragücü maçı öncesi takımın son durumu hakkında bilgi aldı" ifadeleri kullanıldı.

Terzi, not defterine de "23 Nisan 2025 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Ahlatcı Çorum FK Başkanlığını devraldım" diye yazdı.

Editör: Haber Merkezi