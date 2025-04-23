Okul sporları faaliyet takvimi gereğince Yozgat’ta düzenlenen Yıldızlar Karate Grup Birinciliğinde Çorum’dan 6 sporcu Türkiye şampiyonası vizesi aldı.

İl temsilcisi ve aynı zamanda antrenör Samet Türe nezaretinde, tamamı Çorum Belediye Spor Kulübü sporcusu olan Çorumlu karateciler 4 birincilik, 2 üçüncülük elde etti. 36 kiloda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu sporcusu Hatice Sena Çolak, 54 kiloda Kayra Nejan Demirci (Bilgi Koleji), 58 kiloda Furkan Argut (Mustafa Kemal Ortaokulu) ve +58 kiloda Yusuf Seha Korkmaz (Prof. Dr. Hayreddin Karaman İmam Hatip Ortaokulu) birinci oldular.

32 kiloda Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu sporcusu Tuana Küçüktiryakioğlu ve 50 kiloda Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu sporcusu Buğra Özeker ise üçüncülüğü elde ettiler.

Dereceye giren sporcular,

15-18 Mayıs tarihlerinde Zonguldak’ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandılar.