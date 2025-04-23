Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcu Burak Süleyman, 19 Nisan’da, Amed Sportif Faaliyetler’le oynanan maçtaki disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Diyarbakır Stadı’nda oynanan maçın 63.dakikasında, köşe vuruşu kullanmak üzere topun başına geçen Burak Süleyman, tribünlerden atılan yabancı maddelere maruz kaldıktan sonra el ve kol hareketleri yaparak karşı tepki gösterdi. Burak Süleyman’ın hareketleri sosyal medyada hızla yayılırken, Amed Sportif Faaliyetler Yönetimi, Burak Süleyman’ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’ne başvurdu. Hukuk Müşavirliği, Burak Süleyman’ı “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca, “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle de Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca 22 Nisan’dan itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti.

AMED DE DİSİPLİN KURULU’NDA

Öte yandan, maçta ev sahibi olan Amed Sportif Faaliyetler ise “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Ahlatcı Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Ankaragücü de deplasmanda Manisa FK ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.