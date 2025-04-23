Ahlatcı Çorum FK, Ankaragücü ile Pazar günü deplasmanda oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürürken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle antrenman öncesinde Türk Bayrağı açıldı.

DEMİRKIRAN, VELİDEDEOĞLU VE ARICI’DAN ZİYARET

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, antrenmanı ziyaret ettiler. Başkan Oğuzhan Yalçın’ın da hazır bulunduğu ziyarette Demirkıran, Velidedeoğlu ve Arıcı teknik direktör Tuncay Şanlı ile tanışıp takıma başarı dileklerinde bulundular. Ziyaretin anısına toplu fotoğraf çektirilirken, 23 Nisan nedeniyle Türk Bayrağı açıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Ulusal Egemenliğimizin 105. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde, sesimiz her zamankinden daha güçlü!

Barışın, sevginin ve umudun temsilcisi çocuklarımızla aydınlık yarınlara yürüyoruz.

Bugünü onurlandıran; Kulüp Başkanımız Oğuzhan Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ferhat Arıcı’ya, futbolcularımızı ve teknik ekibimizi ziyaretleri için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ahlatcı Çorum FK’nın tesislerine Türk Bayrağı ve Atatürk posteri asıldı.