TFF Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 28.hafta maçında Çorum’da şampiyon Kdz.Ereğli Belediyespor ile karşılaşan ve maçtan 4-1 yenik ayrılan Mimar Sinanspor’da Asbaşkan Batuhan Eray açıklamalarda bulundu. Şampiyon Ereğli’yi Çorum’a yakışır şekilde ağırladıkları ve karşıladıklarını belirten Eray, “Bölgesel Amatör Lig 5.Grup’da kulübümüz 28. hafta müsabakaları kapsamında 20 Nisan Pazar günü saat 15.00’da kendi sahasında Karadeniz Ereğli Belediyespor’u ağırlamış ve misafirperverliğini üst düzey hissettirmiş şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiğini bir kez daha göstermiştir.

Olumsuz hava koşullarına rağmen karşılaşma öncesi ve sonrası olmak üzere Ereğli Belediyespor Kulübü yöneticilerine teknik ekibine ve sporcularına kucak açmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Şehrimiz ve kulübümüz hakkındaki övgü dolu konuşmaları samimi ve ince düşünceleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor 3.lig de Kardeş takımımıza başarılar diliyorum.

Ayrıca Fair-Play anlayışının ve seyir zevkinin yüksek olduğu bu karşılaşmada sahadan her ne kadar mağlup ayrılmış olsak ta aslında bu sezon kazananın daima biz olduğu gerçeğinin bilinmesini istiyorum. Çünkü her geçen gün futbol kalitemiz artmakta genç sporcularımız tecrübelerine bir yenisini daha eklemekte ve büyük bir azimle çalışmalarına devam etmektedirler.

Taraftar potansiyelimiz hızla yükselmekte tribünlerimiz şehrin her yerinden gelen futbol severlerle dolmaktadır. Bu sebeple ilerleyen süreçte daha iyi işler başaracağımıza olan inancımız tamdır. Bizler bu şehrin daha iyi anılması gönüllerde yaşatılması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Gelinen noktada ortada göz ardı edilemeyecek bir başarı söz konusudur ve ne mutlu ki bizlere bu başarı hepimizindir. Çağrımıza kulak veren siz değerli Çorum halkınındır amatör spor severlerindir ve hepsi bir birinden değerli kamuoyunundur. Değerli hemşerilerimize böyle bir atmosferi bizlere ve şehrimize yaşattıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.